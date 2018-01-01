На Новый год в Санкт-Петербург приезжают в основном туристы из Германии, Дании и Швеции





В Петербург едет примерно четверть от иностранцев, приезжающих в РФ — на первой строчке популярности, конечно, Москва. Чаще всего Петербург в качества города для встречи Нового года выбирают немцы — именно жители Германии показывают самый высокий интерес в поездкам в Россию в целом. На втором месте Дания: желание посетить Северную столицу за год выросло в два раза. Швеция, бывшая на втором месте в 2017 году, спустилась на третье, хотя спрос на билеты в Петербург там продолжает расти.





В Италии и Великобритании, которые заняли 4-ую и 5-ую строчки соответственно, интерес к Петербургу за год вырос на 79%.





По данным в сети за 2018 год в Петербург приехало около 8,5 млн туристов, о чем рассказал врио губернатора Александр Беглов .(Андрей Петров, Gazeta.SPb)





Петербург попал на вторую строчку популярности среди иностранцев, едущих в Россию на Новый год, сообщили Gazeta.SPb аналитики сервиса momondo.ru, изучив поисковые запросы своих пользователей.