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На Новый год в Санкт-Петербург приезжают в основном туристы из Германии, Дании и Швеции

12:28
Тэги: туризм, Германия, рейтинг, новый год
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Тэги: туризм, Германия, рейтинг, новый год



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