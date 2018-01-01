В Адмиралтейском районе проводили диагностику позвоночника без лицензии

Прокуратура Адмиралтейского района провела проверку медицинского центра, сообщают в прокуратуре. С заявлением провериться центр обратились жители Петербурга.



Фото: Прокуратура Санкт-Петербурга

Фото: Прокуратура Санкт-Петербурга









В ходе проверки правоохранительные органы выявили, что цен не имеет лицензии. Пациентам там предлагали пройти функциональную диагностику опорно-двигательного аппарата и патологии вен. Также выяснилось, что медицинские препараты в центре хранились вместе с едой, отсутствовало санитарно-эпидемиологическое заключение для помещения.

Фото: Прокуратура Санкт-Петербурга





Как сообщается в прокуратуре, генеральный директор центра должен устранить все нарушения, а на время устранения приостановить медицинскую деятельность.