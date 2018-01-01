Около половины россиян считают, что для нерусскоязычных мигрантов въезд в Россию нужно ограничить





Жители России, и особенно Москвы и Санкт-Петербурга, где мигрантов больше всего, позитивно воспринимают приехавших жителей из Белоруссии, Казахстана и Германии. Неприязнь вызывают у них скорее жители Таджикистана и Узбекистана, а американцы и китайцы. Мигранты из Украины попали как в список желаемых, так и нежелаемых приезжих.





Россияне согласны, что мигранты восполняют нехватку низкоквалифицированной рабочей силы, но им по-прежнему не нравится, когда приезжие устраиваются работать чиновниками, полицейскими, врачами, идут учить в школы. В целом, по данным опроса, терпимость к мигрантам растет по сравнению с предыдущими годами.





Около половины респондентов считают, что въезд в Россию нужно ограничить для нерусскоязычных мигрантов, тем более необразованных и нетрудоспособных.





По данным опроса 1600 россиян, в стране меняется отношение к иммигрантам, следует из исследования ВЦИОМ, о результатах которого сообщается на сайте центра.