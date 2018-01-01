Всеволожские сети возьмет под контроль интеллектуальная система

В Ленинградской области запустили первую систему управления сетями Всеволожского РЭС филиала Пригородные сети ПАО «Ленэнерго», сообщают в правительстве Ленобласти. Пилотным районом стал Всеволожский. Отмечается, что новая система абсолютно автономна и инновационна.





Проект, по словам главы области демонтирует основные преимущества “цифры”. Главной особенностью системы, уточняют в правительстве, является ее способность локализовать поврежденный участок сети, без отключения остальных потребителей. Это позволяет сократить время устранении неполадки.