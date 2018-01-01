Анонимным звонком о взрыве завершилось выселение жителей Васильевского острова

Звонок неизвестного, который сообщал об угрозе взрыва дома по улице Наличной Васильевского острова поступил в приемную Комитета по законности и правопорядку днем 20 декабря. Аноним звонил с мобильного телефона и заявил, что в двух квартирах в доме №55 по Наличной улице взорвется бомба.





Сообщается также, что судебные приставы должны были выселять по этому адресу жильцов. Здание было осмотрено, но никаких взрывчатых устройств обнаружено не было.