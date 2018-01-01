Девушка из Петербурга подыскала 15-летнюю девочку для полицейского под прикрытием





Для того чтобы найти клиента, петербурженка 22-ух лет поехала в столицу, где и нашла клиента, которым оказался полицейский под прикрытием, проводивший эксперимент. Стоимость девственности составила 650 тысяч рублей — судя по всему, это только ее доля, сколько она планировала отдать девочке, не сообщается. После сделки девушка хотела вернуться домой, но ее задержали полицейские.





Девушка из Петербурга попыталась продать “первый раз” 15-летней девочки, которую она нашла в интернете, сообщили Gazeta.SPb в СК РФ.