Комиссия Ленобласти проверила экологическое соответствие для строительства “Северного потока-2”

Председатель комитета по природным ресурсам Ленинградской области Павел Немчинов сообщил, что на территории строительства ведется системный мониторинг окружающей среды. На сегодня все лесотехнические работы идут согласно нормам, сообщают в правительстве Ленинградской области.





Так, согласно стандартам, вырубка на территории Кургальского заказника, где будет проходить “Северный поток-2” минимизирована со стандартных для таких объектов 85 метров до 30 метров в самой экологически чувствительной прибрежной зоне.





В комиссию, которая регулярно будет мониторить соответствие стандартам вошли представители комитетов по природным ресурсам, государственного экологического надзора.