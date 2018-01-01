В метро Санкт-Петербурга сломался поезд и пришлось закрыть ”Бухаресткую” и “Международную”





В утренний час пик на двух станциях собралось большое количество жителей Петербурга, но уехать они не смогли: администрация попросила их покинуть вестибюли. До 9:47 по “фиолетовой” ветке поезда ходили только до “Волковской”. Петербуржцы возмущаются и жалуются на тяжелое утро в социальных сетях.









Утром в пятницу 21 декабря метро “Бухаресткая” и “Международная” закрыли на вход и выход из-за сломавшегося поезда, сообщили Gazeta.SPb в метрополитене Санкт-Петербурга.