Врач-акушер, обвиняемая в смерти пациентки, предстанет перед судом

Следственный комитет Санкт-Петербурга завершил расследование сотрудницы родильного дома, которая проходила по уголовному делу и обвинялась по статье “причинение смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей”, сообщает следственный комитет.





В результате проверки сотрудники комитета установили, что в мае 2017 года заведующая акушерским физиологическим отделением одного из родильных домов проводила лечение как акушер-гинеколог пациентке на платной основе.





Сотрудница роддома не оказала надлежащие услуги, и пациентка скончалась 11 мая 2017 года. Дело акушера-гинеколога направлено в суд.