На развязке КАД Санкт-Петербурга с ЗСД и Дачным пр. перекроют движение на двух съездах





Перекрытия организовали из-за монтажа новых знаков дорожного движения опорах КАД. Работами займется компания “Зеленый город”. В “Северо-Западе” заверили, что установят необходимые ограждения и световые сигналы, чтобы не произошло аварий. Руководство компании попросило передать извинения за сложности, которые перекрытия могут вызвать





В пятницу 21 декабря на развязке КАД с ЗСД и Дачным пр. перекроют движение по двум съездам, передали Gazeta.SPb в ФКУ Упрдор “Северо-Запад”. Перекрытия продлятся с 23:00 до 6 утра 22 декабря.