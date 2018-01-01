Пулково за 11 месяцев обслужил порядка 17 млн пассажиров и увеличил пассажиропоток на 12%

По итогам работы аэропорта “Пулково” за январь-ноябрь 2018 года, пассажиропоток увеличился на 12%, об этом сообщают в Пулково.





Поток пассажиров на внутренних рейсах за 11 месяцев работы в 2018 году увеличился на 10,2%. Показатели на международных рейсах достигли увеличения на 14,8%, сообщают в Пулково.





Самыми востребованными маршрутами на внутренних направлениях стали рейсы до Москвы, Симферополя, Сочи, Калининграда и Екатеринбурга. На международных рейсах - Анталья, Франкфурт-на-Майне, Ларнака, Минск и Париж.