В Санкт-Петербурге 92-летняя пенсионерка отдала 3 тысячи евро, чтобы “внука” отпустили из полиции





По данным полиции, в июле 2018 года один из злоумышленников в Выборгском районе позвонил 84-летней пенсионерке, притворился ее внуком и сказал, что попал в полицию и ему нужно 300 тысяч рублей. Деньги забрал от бабушки второй из мужчин.





Таким же образом мужчинам удалось похитить у 82-летней пенсионерки 40 000 рублей, а 92-летней женщины — 3 тысячи евро.





Полицейские задержали двух мужчин, которых подозревают в серии мошенничеств в отношении пенсионеров, сообщили Gazeta.SPb в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.