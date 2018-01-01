Житель Колпино решил дополнить свастикой обелиск памяти жертв концлагеря

Рисовать свастику 30-летний житель Колпинского района решил в пять утра 20 декабря, сообщает “Фонтанка.ру” с ссылкой на источник в правоохранительных органах.





Сотрудники полиции задержали вандала с баллончиком краски в руках. Нарисовать символ колпинец решил в сквере Героев-Ижорцев на белиске “Памяти малолетних жертв концлагерей”.





В данный момент правоохранительные органы возбудили уголовное дело и отпустили “художника” с подпиской о невыезде.