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Житель Колпино решил дополнить свастикой обелиск памяти жертв концлагеря
10:51
Тэги: Колпинский район, вандализм, память, вов, происшествие
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