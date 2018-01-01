В Петербурге молодой человек украл из банкоматов в торговых центрах более 10 миллионов рублей





По данным полиции, злоумышленник сумел подобрать ключи и коды к сейфам трех банкоматов на Звездной ул., пр. Маршала Жукова и площади Конституции. Всего ему удалось похитить свыше 10 млн рублей.





За кражу в особо крупном размере злоумышленника может ждать до 10 лет тюрьмы, не считая штрафа до 1 млн рублей.





Полицейские задержали петербуржца 27-ми лет по подозрению в серии краж денег из банкоматов торговых центров, сообщили Gazeta.SPb в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и области.