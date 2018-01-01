ДТП в Красносельском районе унесло жизни 50-летней женщины

Отдел пропаганды УГИБДД сообщает о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло сегодня утром в Красносельском районе Санкт-Петербурга.





ДТП, как передают сотрудники ДПС, произошло в 6:40 утра. Молодой водитель 1998 года рождения сбил женщину. Водитель управлял автомобилем Chevrolet Cruze. Женщина переходила дорогу вне зоны регулируемого пешеходного перехода.





От полученных повреждений женщина скончалась. Точный возраст сбитого пешехода пока устанавливается. По словам сотрудника ДПС, на вид 50 лет.