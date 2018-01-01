Понятия “уголовный проступок” в законодательстве Российской Федерации пока что не появится





Понятие должно было сделать законодательство более гуманным и смягчить наказания для тех, кто совершил преступление в первый раз, особенно для несовершеннолетних.





Однако в правительстве не одобрили проект: в аппарате считают, что из-за этого вырастет нагрузка на судей, инициатива не учитывает интересы пострадавших сторон, а на реализацию проекта потребуются серьезные средства.





Вчера 20 декабря в правительстве России обсуждали законопроект о введении понятия “уголовного проступка”, который должен был стать средним звеном между уголовным и административным нарушениями, сообщили Gazeta.SPb в правительстве РФ. Как стало известно позднее, инициативу не поддержали.