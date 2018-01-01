Преступника, ворующего ноутбуки из кафе, задержали

Сотрудники полиции Санкт-Петербурга задержали злоумышленника, крадущего ноутбуки из кафе, сообщают в ГУ МВД по Петербургу.





Задержанному мужчине 31 год, все кражи он совершил в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Как сообщают сотрудники полиции, первую кражу он совершил 27 ноября в заведении на улице Федора Абрамова. Вторую, спустя, день, в кафе на улице Михаила Дудина.





В общей сложности злоумышленнику получилось украсть ноутбуков на сумму 30 тысяч рублей. В отношение вора техники возбуждено уголовное дело по статье “Кража”.