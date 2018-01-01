Мошенница представилась родственницей 81-летней пенсионерки и украла 60 тысяч рублей

Сотрудники ГУ МВД по Санкт-Петербургу сообщают о серии преступлений, где фигурировали пенсионеры. Днем ранее в полицию Выборгского района обратилась пенсионерка 1937 года рождения. Она сообщила, что злоумышленница представилась родственницей и после общения украла у пожилой женщины 60 тысяч рублей.





В этот же день в полицию Красногвардейского района обратилась 94-летняя пенсионерка. Женщина сообщила, что двое неизвестных украли у нее паспорт и 20 тысяч рублей.





В данный момент идет проверка, сообщают правоохранительные органы.