Яндекс. Метро обновился и добавил схему петербургского метрополитена

В пятницу, 21 декабря, Яндекс сообщил про обновление дизайна на iOS, изменении существующих, в том числе команда сервиса добавила схему Санкт-Петербургского метрополитена.





Схема удобна для пользователей смартфонов тем, что при увеличении видно структуру пересадок, также у объектов меняются масштабы. Кроме того, приложение смогут использовать люди с проблемами зрения, отметил руководитель Яндекс.Метро Юрий Подорожный.





Все пользователи смогут узнать график работы станций, график ремонта. Отмечается, что сейчас в Яндекс.Метро на iOS доступны схемы 14 городов России, Беларуси, Украины, Турции и Узбекистана.