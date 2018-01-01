Пьющую на Васильевском острове осудили за плохое материнство

Василеостровский районный суд вынес приговор жительницы Петербурга за плохое исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. О этом сообщает прокуратура Санкт-Петербурга.





Суд установил, что женщина жесткого обращалась со своим ребенком и не следила за его воспитанием. Также регулярно выпивала и ссорила с сожителем на глазах у ребенка. У несовершеннолетнего обнаружен педикулез. Отмечается, что ребенку не привиты элементарные навыки гигиены и социального общения.





Суд назначил женщине наказание в виде исправительных работ сроком на 6 месяцев с удержанием из заработной платы ежемесячно 5% в доход государства.