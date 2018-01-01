Информационный центр, который расскажет о блокаде Ленинграда, открыли в Петербурге

В четверг, 20 декабря, стало известно, что в Петербурге начал работу Единый городской информационный центр, который сможет рассказать о блокаде Ленинграда. Об этом сообщают в Президентской библиотеке.





Помимо рассказов и информации, участники центра собирают любую информацию о блокаде, которую могут предоставить все желающие или обладающие таковой, отмечают в библиотеке.





Помимо прочего, центр возьмет на себя функцию общения с блокадниками и фиксации их воспоминаний для истории. Для участия в работе центра привлечены студенты-волонтеры, которые смогут пополнять видео-, аудио- и фотоархив.





Как отмечают сотрудники библиотеки, центр будет работать весь 2019 год. Связаться с центром и присылать информацию можно на почту: blokada75@studressa.ru.