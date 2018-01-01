“Умные” технологии и дополнительные авиарейсы из Петербурга в Мадрид обсудили в Смольном

В четверг, 20 декабря, в городской администрации прошла рабочая встреча вице-губернатора Санкт-Петербурга Александра Говорунова и консула Испании в Петербурга, сообщает Смольный.





Участники обсудили перспективу развития торгово-экономического бартера. Главными темами обсуждения стали судостроение, текстильная и пищевая промышленности. Участники также сделали акцент и на совместное культурное развитие. Как сообщают в администрации, стороны обсудили проект развития международного фестиваля «Детский Петербург» в Мадриде.





В завершении переговоров, участники договорились о проработке вопроса для организации дополнительных авиарейсов из северной столицы в столицу Испании.