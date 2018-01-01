Учащимся Петербурга продлили льготный проезд на пригородный транспорт

Изменения в “Социальный кодекс Санкт-Петербурга” внесли накануне, сообщают в администрации города. Изменения коснулись обучающихся в Петербурге. Теперь учащиеся смогут воспользоваться льготами с 1 января по 30 июня и с 1 сентября по 31 декабря, рассказали в администрации.





Ранее льготный проезд для обучающихся действовал с 1 января по 15 июня. Теперь студенты смогут пользоваться льготами на пригородном транспорте на 15 дней дольше.