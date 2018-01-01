Корпоратив в ресторане на Бабушкина закончился поножовщиной

В пятницу, 21 декабря в 2:00 в группе “ДТП и ЧП Санкт-Петербург” разместили информацию о поножовщине в ресторане “Мама на даче”. По словам очевидцев, посетители заведения что-то не поделили и схватились за ножи.





“Два человека сидели за столом, сказали официанту, что вот только отсидели, и один из них что-то не поделил с людьми с соседнего столика, где народ отмечал корпоратив”, - пишут очевидцы.





Также сообщается, что сообщивший о том, что сидел мужчина порезал четверых, двоих увезли на скорой. На место происшествия прибыли полицейские. Подробности уточняются.