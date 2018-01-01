Беглов проверил готовность Калининского и Красногвардейского районов к Новому году

В четверг, 20 декабря, временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов провел рабочий объезд оценил подготовку районов города к новогодним и рождественским праздникам. Об этом сообщают в администрации города.





По мнению действующего губернатора, центру города уделили внимание, а новые районы обошли стороной. Беглов поручил на следующий год выделит финансирование для новых районов.





В ближайшие дни, сообщают в администрации, Беглов планирует ознакомиться с уровнем подготовки города к празднованию Нового года и режимом работы транспорта в праздничные дни.