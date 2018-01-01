|
Сегодня
21 декабря, пятница
Обновлено
|
Погода
+3°, влажность 69%Завтра
|
Валюта
$ 65.63
€ 75.08
|
Беглов проверил готовность Калининского и Красногвардейского районов к Новому году
08:02
Еще на Gazeta.SPb
- Крем от геморроя «Здоров»
- Учащимся Петербурга продлили льготный проезд на пригородный транспорт
- Корпоратив в ресторане на Бабушкина закончился поножовщиной
- Желание покурить у буйного “полковника полиции” пресекли в Пулково
- Проект для нового Музея обороны и блокады Ленинграда выберут до Нового года
- “Газпром Арена” ограничит движение на улицах Петербурга
- Спасатели ночью тушили пожар в бане на Васильевском острове
- 170 тонн льда завезли на Петропавловскую крепость
- Обманутая дольщица из Петербурга встретится с действующим губернатором Петербурга Бегловым
- БК “Спартак” завершает первый круг чемпионата Суперлиги-1
- Погода в Петербурге 21 декабря: облачно с прояснениями, осадков не ожидается
- Мест для митингующих петербуржцев может стать больше
Новости от партнеров
|
Открыт восточнославянский опыт в в лечении простатита
Общество
Материалы по теме
17 декабря
4 декабря
26 ноября
В Ленобласти задержали 37-летнюю мать мальчика, которая подозревается в нанесении своему ребенку смертельных травм. Подробности (фото)
В Петербурге уничтожили около 150 кг мяса, сыра, масла и йогурта, незаконно привезенных из Европы (4/+4)
Подписка
на новости
на новости
Для добавления комментария требуется авторизоваться на сайте.
Новым пользователям необходимо зарегистрироваться.