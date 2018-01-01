Проект для нового Музея обороны и блокады Ленинграда выберут до Нового года

В четверг, 20 декабря, временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов провел оперативное совещание по строительству Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда, сообщают в Смольном.





Планируется, что новый музей займет 24,8 тысячи квадратных метров. Также, Беглов отметил, что в процессе разработки нового проекта необходимо учесть мнение ветеранов, жителей блокадного Ленинграда. Музей будет не просто выставочным пространством, он будет выполнять и функции научно-исследовательского комплекса.





Также, действующий губернатор продлил на 10 дней срок рассмотрения заявок участников открытого конкурса для новой концепции музея.