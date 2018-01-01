“Газпром Арена” ограничит движение на улицах Петербурга

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры сообщает об ограничениях движения автомобилей на период подготовки и проведения хоккейного матча на стадионе “Газпром Арена”.





Движение ограничат, сообщают в ведомстве, благодаря новым дорожным знакам. Водителям стоит обратить на них внимание. Так, 22 декабря с 14:00 до 20:00 знак «Движение запрещено» будет действовать на Петровской площади, набережной Гребного канала в направлении от Бодрова переулка к Северной дороге, Крестовскому проспекту в направлении от улицы Рюхина к Южной дороге, Южной дороге в направлении от Крестовского проспекта к Теннисной аллее, Северной дороге в направлении от Бодрова переулка к Велосипедной аллее.





Знак «Въезд запрещен» установят на участке улица Рюхина в направлении от проезда вдоль дома 1 по Кемской улице к Морскому проспекту. Знак «Направление движения по полосам» разместят на Крестовском проспекте за пересечением с улицы Рюхина в направлении к Южной дороге.





В свою очередь, сообщают в ведомстве, 18:30 до 20:00 22 декабря движение транспорта будет ограничено по Беговой улице в направлении от Приморского проспекта к улице Савушкина. Знак «Въезд запрещен» будет установлен от улицы Савушкина до Приморского проспекта, от Беговой улицы до Яхтенной улицы и «Движение направо» при выезде с прилегающей территории нечетной стороны Яхтенной улицы.





на сайте КРТИ. С остальными ограничения можно ознакомиться