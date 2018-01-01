Спасатели ночью тушили пожар в бане на Васильевском острове

В ночь с 20 на 21 декабря на экстренный номер телефона “01” поступило сообщение о возгорании, сообщает МЧС России по Санкт-Петербургу.





О пожаре сообщили в 23:50. Возгорание произошло на 17-щй линии Васильевского острова, в доме 38. Как выяснили спасатели на месте, горело здание бани. Очаг возгорания был в подсобном помещении, пламя распространилось на 10 квадратный метров.





На экстренный звонок выехали три единиц техники и 12 человек. Сведений о пострадавших нет.