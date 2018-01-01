170 тонн льда завезли на Петропавловскую крепость

Ежегодный фестиваль ледовых скульптур ICE FANTASY традиционно проведут в самом сердце Петербурга, на Петропавловской крепости. Об этом сообщают организаторы.





У стен Нарышкина бастиона будет работать площадка на тысячу квадратных метров. Как говорят организаторы фестиваля, площадка будет похожа на шатер-холодильник. Для подготовки уникальных ледовых экспонатов, скульпторы использовали 170 тонн льда.



