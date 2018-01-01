Обманутая дольщица из Петербурга встретится с действующим губернатором Петербурга Бегловым

В администрации Санкт-Петербурга рассказали, что временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов готов встретиться с обманутой дольщицей, журналисткой «Рязанской областной газеты» Аллой Андреевой.





О проблемах долевого строительства не только в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а во всех регионах России женщина рассказала на ежегодной Большой пресс-конференции Владимира Путина, которая проходила в Москве 20 декабря.





Андреева рассказала президенту, что из-за ее активной позиции и о постоянно в вводе в эксплуатацию недостроенного жилья, убили ее мужа, а также подожгли машину. Женщина, в ответ на вопрос президента, ответила, что связывает эти события с ее общественной деятельностью.