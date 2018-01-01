БК “Спартак” завершает первый круг чемпионата Суперлиги-1

Клуб “Спартак” встретиться с фарт командой “Зенита”, сообщают в БК “Спратак”. В розыгрыше Суперлиги-1, отмечают в БК “Спартак” сине-бело-голубые показывали не лучшие результаты. За 14 проведенные игр Суперлиги-1 у команды “Зенит” всего одна победа.





Победу команда сине-бело-голубых одержала над "Буревестником" на его территории. Как сообщают в БК “Спартак”, именно эта победа может внести интригу в предстоящий матч.





Матч пройдет в воскресенье, 23 декабря, на площадке Академии футбольного клуба “Спартак” по адресу улица Верности, дом 21. Начало встречи запланировано на 19:00.