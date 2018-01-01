Погода в Петербурге 21 декабря: облачно с прояснениями, осадков не ожидается

В пятницу, 21 декабря, согласно данным Яндекс.Погода, в центре в ближайшие два часа осадков не ожидается. Столбик термометра днем опуститься до - 14 градусов.





Как сообщает сервис, по ощущениям сегодня на улице -20 градусов, так что стоит заранее подготовить теплую одежду.





Ветер юго-восточный 4 м/с, давление - 769 мм рт. ст, влажность - 92%