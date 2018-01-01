Мест для митингующих петербуржцев может стать больше

О том, что в Петербурге для митингов могут появиться новые места, как сообщает “Мойка 78”, рассказал Юрий Шестериков – представитель губернатора в Законодательном собрании. Он сообщил об этом на заседании комитета по законодательству.

Стало известно, что после того, как вопрос увеличения площадок для гражданских активистов обсудили, врио губернатора Александр Беглов поручил подготовить проекты 8-12 мест для митингов.

Недавно Gazeta.SPb рассказывала о том, что жителю Петербурга запретили проводить митинг в разных местах Санкт-Петербурга, ссылаясь на различные причины. Например, на то, что на территории Марсового поля проходят ремонтные работы. Чтобы отстоять свое право, мужчина обратился в Смольнинский суд, однако тот иск активиста не удовлетворил. (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).