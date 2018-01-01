Рейс в Кишинев отменили в Пулково по неизвестным причинам

Самолет авиакомпании Air Moldova, как сообщает “Мойка78”, должен был вылететь 20 декабря в 23:50 из Пулково. Однако рейс отменили. Позже оказалось, что самолёт в Кишинев отправится в 6:10 утра следующего дня.

Пассажирам придется больше шести часов провести в петербургском аэропорту в ожидании самолёта. О причинах задержки рейса в Кишинев сейчас ничего не известно.

Напомним, что по расписанию рейс "Санкт-Петербург - Кишинев" отправляется один раз в сутки. Время в пути составляет чуть больше двух часов.

В сентябре этого года Gazeta.SPb писала о том, что в Пулково неожиданно отменили рейс в Таллин. В результате некоторые пассажиры решили добираться до эстонской столицы автобусом. (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).