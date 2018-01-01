В Ленинградской области загоревшуюся квартиру потушили всего за 10 минут

20 декабря в районе 17:35, как сообщает “Мойка”, загорелась квартира на улице Волкова в городе Подпорожье.

Сотрудникам МЧС по Ленинградской области сообщили о происшесвиии сразу, и уже через 10 минут, к 17:45, пожар удалось устранить. Для этого понадобилось две единицы спецтехники.

В ходе операции пожарные эвакуировали двоих жителей горящей квартиры и пятерых человек из соседних квартир.

Площадь возгорания сотрудники пожарной части оценили в два квадаратных метра.

Недавно Gazeta.SPb рассказывала о пожарах на юге Санкт-Петербурга Петербурга. За один день там случилось два возгорания. Причиной могло стать короткое замыкание, вероятно случившееся из-за новогодней гирлянды. (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).