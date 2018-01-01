Приговор в отношении светской дамы Тимохиной оставили без изменений

Городской суд Санкт-Петербурга, как сообщает “Фонтанка” оставил без изменений приговор в отношении Анны Тимохиной. Аппеляция Московского районного суда была отклонена. Тимохиной будет назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы.



Напомним, что факт дачи взятки установили ещё в апреле 2018 года. Тогда Анна Тимохина передала сотруднику УМВД по Московскому району денежные средства в размере 10 тыс долларов. За это она просила возбудить уголовное дело против своего бывшего мужа Александра Тимохина – крупного бизнесмена, совладедьца банка “Заубер”.



После Тимохину задержали, затем состоялся суд, а 20 декабря, после рассмотрения дела в апелляционной инстанции, приговор вступил в законную силу.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что в Ленинградской области на взятке поймали сотрудников ДПС. За деньги они пообещали водителю не привлекать его к ответственности. (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).