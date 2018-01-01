Полки в новых плацкартных вагонах сделают длиннее

20 декабря, по данным “РИА Новости”, в ходе Транспортного лектория на Рижском вокзале, заместитель гендиректора “ФПК” Марина Жегулина сообщила, что полки в плацкартах могут стать длиннее.

Напомним, что в ноябре этого года разработчик новых плацкартных вагонов Иван Харин информировал журналистов о том, что полки в новых плацкартах станут не только длиннее, но и шире, чем сейчас. Так, они будут примерно на 3,5 см длиннее и на 2,5 см шире.

Помимо этого новшества, в вагонах изменится также интерьер. Теперь полки будут похожи на диванчики с подлокотниками. Также каждое плацкартное место оборудуют шторками и розетками для подзарядки гаджетов.

Недавно Gazeta.SPb писала о том, что новую версию плацкартного вагона представят в Москве на Казанском вокзале. (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).