Ленинградской областной клинической больнице исполнилось 80 лет

20 декабря, как сообщает правительство Ленобласти, Александр Дрозденко поздравил Ленинградскую областную клиническую больницу с её праздником.

При этом он отметил, что учреждение является флагманом среди других медицинских учреждений Ленинградской области.

Больница оснащена самым современным медоборудованием и укомплектована высококвалифицированными специалистами. Ежегодно, по словам Дрозденко, организация сохраняет здоровье тысяч ленинградцев.

Напомним, что именно в Ленинградской областной клинической больнице впервые на северо-западе России применили аортопульмональный шунт для сердца.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что вице-губернатор оценит петербургские больницы. (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).