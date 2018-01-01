Бывшего владельца “Красного знамени” отправили под домашний арест на два месяца

Сегодня, 20 декабря, как сообщает “Мойка78”, в Октябрьском суде Петербурга в отношении Бурдинского была вынесена мера пресечения в виде домашнего ареста.

Бывшего владельца фабрики обвиняют в том, что в 2016 году он незаконно получил доступ к бухгалтерской отчетности реставрационной компании “Коринф”. Перед этим он также нелегально назначил себя её владельцем. В результате он продал долги “Коринфа” в размере 15 млн рублей юридическому центру. Его действия правоохранительные органы расценивают как мошенничество в особо крупном размере.

Сообщается, что Бурдинский будет находиться под домашним арестом до 18 февраля грядущего года. Сейчас свою вину он не признает.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что заведующую отделением поликлиники в Петеобурге задержали за мошенничество с медосмотрами. (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).