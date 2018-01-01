Путинская пресс-конференция 2018: значение для Санкт-Петербурга

Конференция, как сообщает “Мойка 78”, проходила в Центре международной торговли в Москве и заняла 3 часа 45 минут. За это время Владимир Путин успел ответить на 60 вопросов. На мероприятии присуствовало около 1700 журналистов.



Больше всего Президенту задавали вопросы о российской экономике. В частности, журналистов беспокоят проблемы развития инфраструктуры и строительства. Уделили внимание также социальной сфере, затронули внешнюю политику.

О проблемах Петербурга тоже было заявлено. Путина попросили решить ситуацию со строительством стадиона для детей из детдомов. Также отметили, что необходимо заняться проблемой с обманутыми дольшиками ГК “Город”.

В результате врио губернатора Петербурга Беглов взял под свой контроль строительство стадиона, а с ситуацией с дольшиками он будет разбираться 21 декабря.

Недавно, Gazeta.SPb писала о том, что происходило в этом году перед началом Путинской пресс-конференции. (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).