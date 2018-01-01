Задержали школьного слесаря, который поглумился над семилетней девочкой

Накануне, 19 декабря, по информации от “Мойки 78”, в полицию Следственного комитета по Санкт-Петербургу пришёл мужчина. Он рассказал, что 17 декабря над его семилетней дочерью были совершены действия сексуального характера. Инцидент произошел прямо около школы Калининского района, где учится девочка.

Следствие, по подозрению в этом преступлении, задержало 51-летнего мужчину. Оказалось, что он занимает должность слесаря в школе неподалёку.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении педофила. Сейчас он находится под стражей. Следствие выясняет подробности случившегося.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о педофиле с нетрадиционной ориентацией, который совершал действия сексуального характера в отношении восьмилетнего мальчика. (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).