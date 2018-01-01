Водитель маршрутки ударил следователя по руке и был арестован

Сегодня, 20 декабря, как сообщает ГСУ Следственного комитета по Петербургу, Пушкинский районный суд арестовал Шерали Ниезова.Его обвиняют в том, что 18 декабря он ударил по руке следователя, когда тот отматривал маршрутное такси как место происшествия.Известно, что Ниезов является гражданином Узбекистана и в Санкт-Петербурге проживает на правах временой регистрации, работая водителем маршрутного такси.



Действия Ниезова правоохранительные органы расценили как применение насилия в отношении представителя власти.



Сообщается, что сейчас гражданин Узбекистана задержан и будет находится в СИЗО до 17 февряля 2019 года .

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что следователь из Петербурга попал в ДТП, в результате выяснилось, что его автомобиль находился в розыске. (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).