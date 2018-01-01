Льготное питание в школах Санкт-Петербурга станет дороже





По сравнению с 2018 годом, цены на школьное питание станут выше. Власти объясняют это тем, что возрастает коэффициент инфляции. Теперь, чтобы пообедать комплексно, петербургским школьникам придется заплатить 161 рубль. Завтрак будет стоить 59 рублей, а обед – 102 рубля.





Напомним, что сейчас в Северной столице действуют и другие льготы для учащихся школ. Из них можно назвать бесплатное одноразовое питание для учеников младшей категории, льготный проезд в общественном транспорте, а также право бесплатно пользоваться школьными учебниками.









Сегодня, 20 декабря, как сообщает правительство Петербурга, Смольный утвердил стоимость льготного питания для школьников – постановление подписал врио губернатора Петербурга Александр Беглов.