Экс-директора «Ленэнерго» Андрея Сорочинского могут отправить за решетку повторно





В суде прокуратура просила назначить представителям «Ленэнерго» заключение в колонии.Сторона защита выступит со своей позицией завтра.





Напомним, что в 2017 году Андрею Сорочинскому назначали наказание в виде лишения свободы, однако вскоре отпустили, поскольку горсуд Петербурга отменил приговор. Сейчас прокуратура просит признать Сорочинского виновным и назначить ему реальное наказание.









Сегодня, 20 декабря, как сообщает «Фонтанка», Московский районный суд начал прения по делу о злоупотреблении полномочиями. Бывший генеральный директор «Лэнэнерго» Андрей Сорочинский и его заместитель Денис Слепов обвиняются в том, что они разместили 13 млрд рублей на депозитах банка «Таврического». В результате банк обанкротился, а Сорочинский и Слепов, чтобы не допустить банкротства «Ленэнерго», взяли около 30 млрд рублей из федерального бюджета.