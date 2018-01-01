Мигрант отказался выдавать своего друга-террориста





Сейчас друг мигранта за участие в деятельности террористического сообщества находится под стражей. Правоохранители задержали его еще в ноябре этого года. А гражданин, который не сообщил о преступных планах товарища, пока отпущен под подписку о невыезде. В отношении него возбудили уголовное дело.









Задержанный гражданин, как сообщает «Мойка78», подозревается в несообщении о преступлении. Дело в том, что он скрыл от сотрудников правоохранительных органов информацию о террористических планах своего друга. Тот планировал поехать в Сирию и примкнуть к местным боевикам.