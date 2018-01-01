Суд Петербурга отправил в колонию подростков, которые до смерти избили бездомных на стадионе



Суд установил, что 25 мая прошлого года Илья Федоров, Дмитрий Юганов и Дмитрий Киселев избили мужчину и женщину без определенного места жительства на стадионе "Корабел", который находится на дороге на Турухтанные острова в Петербурге. От полученных телесных повреждений потерпевшие скончались.





Суд приговорил Федорова к трем годам в исправительной колонии общего режима, остальных к семи и трем годам в воспитательной колонии соответственно.





Отметим, что на момент совершения преступления им было 14, 17 и 16 лет.



Дело слушалось в закрытом режиме.





Ранее сообщалось о том, что в Петербурге школьница заказала избиение своего бывшего друга. (Майя Брик, Gazeta.SPb)

Кировский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении трех молодых людей, двое из которых являются несовершеннолетними, сообщили Gazeta.SPb в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.