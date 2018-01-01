В Ленинградской области для дорог попробуют использовать влажную соль





Преимущество нового реагента – влажной соли – в том, что она растворяет снег гораздо быстрее, чем смесь из песка и соли, которую применяют сейчас. Также вязкая смесь, которая образуется после растворения снега, улучшает сцепление шин с дорогой.





Проект будет реализован по инициативе регионального дорожного комитета. Уже сейчас в зоне трасс поставлены установки, которые занимаются производством солевого раствора. Также сообщается, что в применении нового реагента на дорогах Ленинградской области планируют использовать около 600 машин.









Сегодня, по сообщению от правительства Ленинградской области, был запущен пилотный проект по использованию жидких противогололедных реагентов. Его планируют опробовать на региональных дорогах Ленобласти.