В Петербурге сдали в эксплуатацию «танцующий» ледокол «Андрей Вилькицкий», построенный для «Газпром нефти»





Ледокол назван в честь знаменитого русского гидрографа-геодезиста, полярного исследователя Андрея Ипполитовича Вилькицкого. Судно спроектировано и построено на Выборгском судостроительном заводе для работы в пресных водах Арктики, которые свыше 200 дней в году покрыты ледовым покровом толщиной от 2 до 2,5 метров.





Особенностью судна является способность поворачиваться на 360 градусов за минуту. За эту уникальную маневренность его и назвали «танцующим».





Отметим, что корпус «Андрея Вилькицкого»окрашен в оранжевый цвет, что символизирует программу освоение Арктики.

Высота ледокола сравнима с семиэтажным домом. На корабле есть вертолетная площадка, госпиталь и пожарная станция.

Объект уже прошел испытания в Балтийском море.





Сегодня судно направится в район Северного морского пути, где будет обеспечивать сопровождение танкеров с арктической нефтью.





В Петербурге сдан в эксплуатацию ледокол «Андрей Вилькицкий», построенный по программе «Время Арктики на Выборгском судостроительном заводе по заказу ПАО «Газпром нефть», сообщили Gazeta.SPb в компании.