В Петербурге задержали мужчину за убийство 13-летней давности





Также правоохранительные органы сообщают, что через некоторое время после этого эпизода подозреваемый убил своего собутыльника. Правда, преступление произошло уже в Великом Новгороде. После обоих случаев мужчина смог скрыться от стражей порядка.





Известно, что подозреваемый в убийстве двух человек мужчина ранее был судим. Сейчас он заключен под стражу.









Задержанного, по информации «Мойки», обвиняют в убийстве. По версии правоохранительных органов, в 2005 году в центре Петербурга он зарезал уроженца Молдавии и исчез с места преступления.