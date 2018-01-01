Рядом с мостом в центре Петербурга поселилась упитанная нерпа

“Вот такая симпатичная молодая скорее всего ладожская нерпа живет рядом с одним из мостов в центре Петербурга. Благодарим за это сообщение сотрудников охраны моста. Это очень важная информация для кропотливо собираемых нами данных о возможности перемещения кольчатой нерпы из Ладоги в Финский залив и обратно», - говорится в сообщении.





Однако зоологи не уверены, балтийская это нерпа или ладожская, поэтому пока не спешат принимать меры. Ведь если окажется, что это балтийская нерпа и ее выпустят в Ладогу, то это будет неправильно. Специалисты при этом отмечают, что нерпе ничего опасного не угрожает.













Фото: " Фонд друзей балтийской нерпы" Ранее сообщалось о том, что нерпенок Минька отклонился от курса и отправился к берегам Америки. (Майя Брик, Gazeta.SPb)Фото: "

Рядом с одним из мостов в центре Петербурга поселилась нерпа, сообщили Gazeta.SPb в Фонде друзей балтийской нерпы.